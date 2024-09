Globo muda horário de Brasil x Equador para exibir final de 'Renascer'

Comissão brasileira durante sessão de treinamento nesta terça-feira, 3 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Globo, detentora dos direitos de transmissão das Eliminatórias da Copa do Mundo, alterou o horário do confronto entre Brasil e Equador, marcado para esta sexta-feira, 6. O jogo, inicialmente agendado para 21h45, foi remarcado para as 22h (horário de Brasília). A mudança visa acomodar a exibição do último capítulo da novela "Renascer", que agora terá uma hora de duração, encerrando-se no dia previamente planejado pela emissora.

A alteração foi feita em parceria com a CBF, que solicitou a mudança de horário à FIFA. A partida, válida pela 7ª rodada das Eliminatórias, será disputada no estádio Couto Pereira, em Curitiba. A Seleção Brasileira, que vem de três derrotas consecutivas, busca a recuperação nesta rodada. O próximo desafio da equipe comandada por Dorival Jr. será contra o Paraguai, fora de casa, na terça-feira, 10.

A transmissão de Brasil x Equador contará com a narração de Luis Roberto e os comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. Atualmente, a Argentina lidera as Eliminatórias com 15 pontos, seguida por Uruguai, 13 e Colômbia, 12. Venezuela, 9, e Equador, 8, também estão à frente do Brasil na classificação.