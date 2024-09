Envolvido em escândalo de Deolane, patrocinador do Bahia pode trazer Depay para o Corinthians

A casa de apostas oferece uma verba de R$57 milhões a serem gastos, obrigatoriamente, em contratações midiáticas - Foto: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Mencionada no escândalo da prisão da digital influencer Deolane Bezerra, a patrocinadora master do Esporte Clube Bahia, a casa de apostas esportivas 'Esportes da Sorte', pode ser a responsável por levar o craque holandês Memphis Depay para o Corinthians. Isso porque, a empresa, que também passou a ser a principal patrocinadora do Timão, tende a viabilizar a contratação do atacante ex-Barcelona e Atlético de Madrid.

Segundo informações da Itatiaia, a casa de apostas oferece uma verba de R$57 milhões a serem gastos, obrigatoriamente, em contratações midiáticas.

Após não renovar com o Atlético de Madrid, o jogador está sem clube. Ele também está sendo sondado pelo futebol da Arábia Saudita e do México, além de uma proposta e um clube grego, porém, a proposta apresentada pelo Alvinegro paulista seria a melhor.