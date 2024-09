Ruan Pablo avalia experiência na Seleção e foca no retorno ao Bahia

Ruan Pablo durante treino pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Na última semana, a Seleção Brasileira Sub-16 realizou um período de treinos na Granja Comary, como parte da preparação para o Sul-Americano Sub-17. Entre os 23 atletas convocados estava o goleiro Arthur Jampa, e os atacantes Dell e Ruan Pablo, promessas das categorias de base do Bahia.

Ruan Pablo, que já integra o elenco profissional do Tricolor e estreou sob o comando do técnico Rogério Ceni, avaliou positivamente a experiência com a Seleção Brasileira.

"Foi uma experiência incrível estar na Seleção Brasileira e poder vivenciar esse ambiente. O contato com os outros atletas e também com toda a comissão técnica foi muito importante, e aprendi muito nesses dias que estive na Granja Comary. Tenho certeza que vou levar tudo que aprendi na seleção para a sequência de minha carreira, buscando sempre evoluir como atleta", comentou o atacante.

O jovem jogador também ressaltou sua expectativa para o retorno ao Bahia, onde espera contribuir com o time e continuar sua evolução.

"Espero voltar ainda mais forte para minha sequência no Bahia. Buscarei entregar o meu melhor no clube, buscando os objetivos da equipe na temporada, para seguir progredindo na evolução de minha carreira, ajudar os meus companheiros de clube, e me preparar para que, se tudo der certo, possa ter novas oportunidades na Seleção", completou.

Com o fim do período de treinos na seleção, Ruan Pablo retorna ao Bahia e se junta ao elenco que segue em preparação para o retorno das competições nacionais após a data FIFA. O próximo desafio da equipe será no dia 12 de setembro, no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. O Tricolor perdeu a partida de ida por 1 a 0.