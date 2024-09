Copa do Nordeste mantém fase preliminar; veja prováveis confrontos

Taça de campeão da Copa do Nordeste - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

A Bahia pode ter quatro clubes representantes na Copa do Nordeste 2025. Além de Bahia e Vitória, que já estão confirmados diretamente na fase de grupos, o Barcelona de Ihéus e a Juazeirense podem avançar pela etapa preliminar, que continuará tendo seus confrontos definidos pelo Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa maneira, o campeonato deverá seguir o mesmo formato disputado nos anos anteriores.

A pré-Copa do Nordeste, estágio que determina os últimos quatro clubes integrantes da etapa de grupos, é uma fase eliminatória composta por três rondas de jogos únicos no modelo de mata-mata, em que 16 equipes se enfrentarão buscando avançar para a próxima parte do campeonato.

Dessa maneira, conforme o Ranking Nacional de Clubes de 2024, divulgado no fim do ano passado, dois duelos ainda precisam de definição devido à ausência de Barcelona de Ilhéus e Maracanã, do Ceará, da classificação da CBF. Dessa maneira, os melhores colocados entre os times, ABC e CSA, esperam o critério que será utilizado visando a definição das partidas.

Confira os prováveis confrontos da Pré-Copa do Nordeste:

> Ferroviário (via ranking da CBF) x Santa Cruz-RN (via estadual)

> Botafogo-PB (via ranking da CBF) x Maranhão (via estadual)

> Santa Cruz (via ranking da CBF) x Treze (via estadual)

> Juazeirense (via ranking da CBF) x ASA (via estadual)

> Retrô (via estadual) x Fluminense-PI (via ranking da CBF)

> Moto Club (via ranking da CBF) x Sergipe (via ranking da CBF)

Veja os times confirmados diretamente na fase de grupos:

> Altos (campeão piauiense);

> América-RN (campeão potiguar);

> Ceará (campeão cearense);

> Confiança (campeão sergipano);

> CRB (campeão alagoano);

> Sousa (campeão paraibano);

> Sport (campeão pernambucano);

> Vitória (campeão baiano);

> Sampaio Corrêa (campeão maranhense);

> Bahia (via ranking da CBF);

> Fortaleza (ranking da CBF);

> Náutico (via ranking da CBF).