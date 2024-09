Tricampeão, Gabrielzinho é eleito 'maior estrela' das Paralimpíadas

Gabrielzinho com medalha de ouro nos Jogos de Paris-2024 - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Três vezes medalhista de ouro nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, o brasileiro Gabriel Araújo esbanjou simpatia e gingado nos pódio, também chamando atenção pelos ótimos resultados. Aproveitando a fama e ganhando milhares de seguidores nas redes sociais, o nadador foi agraciado sendo eleito como a maior estrela do torneio através da France2, principal televisão do país.

Sendo o único brasileiro a ser convidado para participar do programa, Gabrielzinho foi chamado de "Pelé das piscinas brasileiras", sendo comparado com o maior jogador da história do futebol.

Leia mais:

>>Jannik Sinner vence Taylor Fritz e conquista seu primeiro US Open

>>Saiba como a Olimpíada tornou-se inclusiva, originando a Paralimpíada

>>Jogador do Vasco é assaltado com fuzil no Rio: 'Levaram até meu chinelo'

Entretanto, até se tornar um 'fenômeno', a trajetória não foi nada fácil. Aos 22 anos, o nadador destacou as dificuldades e a necessidade de adaptação, conseguindo se moldar para se tornar um dos maiores nomes do esporte paralímpico.

"Eu acredito que, desde quando eu nasci, eu vim crescendo, cada vez mais. Aprendendo com a vida, principalmente, aprendendo com a minha mãe. Pegando todos os ensinamentos, o que ela sempre falava: "você é uma pessoa diferente e você veio no mundo assim, então não é o mundo que tem que adaptar, é você, você tem que se adaptar ao mundo. E foi assim que cada lugar, cada coisa que eu conheci, cada novidade, eu fui aprendendo, fui me adaptando", disse Gabrielzinho.

Diferente da natação comum, o atleta é favorecido pela ondulação do próprio corpo para ser campeão. De acordo com o seu próprio treinador, Fabio Antunes, revelou a estratégia: "Ele usa toda a ondulação do corpo, desde a cabeça até o pé, realizando um movimento ondulatório que é muito forte".

Após as provas, a expectativa ficava por conta das dancinhas de Gabrielzinho, que sempre inventava um 'passinho' novo. Com direito a gingado e língua para fora, o brasileiro sai de Paris com o carinho dos fãs.