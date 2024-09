Jannik Sinner vence Taylor Fritz e conquista seu primeiro US Open

Sinner beijando troféu do US Open - Foto: ANGELA WEISS / AFP

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, conquistou seu primeiro título do Aberto dos Estados Unidos neste domingo, 8, ao derrotar de forma contundente o 'anfitrião' Taylor Fritz em três sets na final.

A vitória do italiano de 23 anos, com parciais de 6-3, 6-4 e 7-5, impediu que Fritz se tornasse o primeiro americano a vencer uma final masculina do US Open desde 2003.

Sinner conquistou seu segundo troféu de Grand Slam no torneio em que competiu sob a sombra do recente escândalo em que testou positivo duas vezes para a substância proibida clostebol e acabou sendo absolvido em agosto.

Fritz, número 12 do ranking da ATP, não conseguiu fazer frente ao tênis avassalador de Sinner, apesar do forte apoio dos 23 mil torcedores na quadra central, que contou com a presença de celebridades como as estrelas pop Taylor Swift e Seal.

"Este título significa muito para mim porque o último período da minha carreira não foi fácil, mas tenho o apoio da minha equipe e da minha família", disse o italiano, que comemorou a vitória com sobriedade na quadra antes de subir para abraçar no camarote os membros de sua equipe e sua namorada, a tenista russa Anna Kalinskaya.

Estreante numa final de um grande torneio, Fritz não desistiu em nenhum momento e serviu para vencer o terceiro set.

Mas o seu sonho de suceder Andy Roddick, último campeão local, acabou esbarrando no sólido Sinner, mais afiado nos momentos chave.

"Eu sei que vocês estão esperando por este título há muito tempo e lamento não ter conseguido desta vez", disse Fritz à multidão. "Mas vou continuar trabalhando e espero conseguir na próxima vez".

Sem precisar mostrar sua melhor versão, o alto tirolês não perdeu a oportunidade de vencer o segundo Grand Slam do ano em quadra dura, depois do Aberto da Austrália.

Aos 23 anos, Sinner explodiu nesta temporada, conquistando seis títulos e subindo ao topo do ranking da ATP em junho.

"Foi um ano incrível, tantas grandes vitórias este ano, começando pela Austrália, que me deu muita confiança, mas o trabalho não acaba, posso melhorar", garantiu.

Taylor torce por Taylor

Sinner se tornou o primeiro campeão italiano do US Open, num torneio em que se beneficiou das eliminações precoces de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Com seu segundo Grand Slam, Sinner diminui a distância em relação aos quatro do espanhol Alcaraz, seu grande rival na nova era que se inicia com a saída de cena do chamado 'Big 3' (Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer).

Um dia depois da derrota de Jessica Pegula na final feminina, a quadra Arthur Ashe estava lotada novamente para torcer pelo primeiro americano em uma final masculina desde Roddick em 2006.

O próprio 'Nebraska Bomber' testemunhou o jogo das arquibancadas não muito longe de onde Taylor Swift vibrava com os melhores pontos de Fritz ao lado de seu namorado, Travis Kelce.

O californiano de San Diego, líder da nova geração americana, aumentou as esperanças ao garantir que venceria Sinner se conseguisse jogar seu melhor tênis.

No primeiro set teve uma boa oportunidade quando, após um início instável, conseguiu uma primeira quebra contra o também nervoso Sinner e saiu na frente abrindo 3-2.

Evitando que a torcida empurrasse Fritz rumo à vitória, o italiano devolveu a quebra e venceu o primeiro set.

No segundo, Taylor Fritz conseguiu melhorar no seu saque, arma fundamental nesta sua surpreendente campanha em Flushing Meadows, em que eliminou ex-finalistas como Casper Ruud e Alexander Zverev.

Sinner congela Nova York

Ambos foram avançando paralelamente até que Sinner, que já havia se fortalecido no fundo da quadra, aproveitou a primeira oportunidade para assumir a vantagem no segundo set em apenas 35 minutos.

A essa altura o italiano já impunha seu ritmo avassalador e disparava golpes que ecoavam na quadra central, cometendo apenas um erro não forçado em todo o segundo set.

Fritz tampouco jogou a toalha no último set e abriu 5-4, mas Sinner, o tenista que cresceu nas montanhas Dolomitas, congelou o entusiasmo do público ao dar o golpe decisivo para garantir a vitória.

Sinner e Alcaraz, vencedores de Roland Garros e Wimbledon, dividiram os quatro Grand Slams desta temporada, o primeiro sem vitórias de nenhum membro do 'Big 3' (Djokovic, Nadal e Federer) desde 2002.