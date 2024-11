Reviravolta! Band toma decisão após Globo anunciar direitos da F1

Band quer manter direitos da F1 - Foto: Divulgação | Band

A Globo e a Band estão em pé de guerra em função dos direitos de transmissão da Fórmula 1 em 2025. A situação ficou complicada depois que, nesta semana, durante o UP Front, a líder de audiência colocou um carro de corrida e deu a entender a retomada do campeonato em sua programação.

A rival, porém, ainda tem contrato com a Liberty Media em vigor e decidiu que não pretende abrir mão das transmissões, segundo informações do colunista Gabriel Perline, da Contigo!.

A direção do canal já tem avisado aos anunciantes que manterá as corridas em sua grade no próximo ano.

Antes disso, o único detalhe que faltava para garantir o retorno da Fórmula 1 para a Globo seria a assinatura do distrato da Liberty Media (dona dos direitos de transmissão) com a Band.

Atualmente, no entanto, a Band está passando por uma grande crise suas finanças. Mesmo assim, a direção chegou a um acordo com a dona dos direitos de transmissão para manter um valor interessante para as partes.