A Fazenda: Vaza conversa comprometedora de peão casado com apresentadora

Diálogos comprometedores que envolvem Albert Bressan, atual participante do reality show A Fazenda 16, e uma apresentadora, vieram à tona nesta quarta-feira, 16. As conversas em questão, consideradas impróprias para alguém em um relacionamento conjugal, foram trocadas com Missilene Xavier, ex-apresentadora da Band e atualmente ligada à CBTV Play e TVC.

Ao ser abordada por Erlan Bastos, colunista do Em Off, Missilene não apenas validou a autenticidade das mensagens como também elucidou a situação: segundo ela, Albert há tempos tem tentado estabelecer contato, frequentemente com comentários inapropriados.

Mesmo após ser advertido sobre seu estado civil por Missilene, Albert teria persistido com suas aproximações. O conteúdo dessas conversas expõe um comportamento que destoa da imagem de marido dedicado que Albert tenta projetar na atração. Missilene destacou que, apesar de suas reiteradas tentativas de afastamento, Albert manteve suas investidas.

Quem são Adryana Rybeiro e Albert Bressan?

Adryana Ribeiro é cantora e fez muito sucesso nos anos 2000 no grupo de pagode Adryana e a Rapaziada, principalmente com a música "Saudade Vem". Albert é empresário e ficou conhecido por participar do Power Couple Brasil com ela em 2022.

O casal, que está junto desde 2019, conquistou o terceiro lugar no reality. Durante esse tempo em que o marido está em A Fazenda 16, Adryana tem demonstrado apoio.