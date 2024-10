Saiu o DNA? Processo movido por suposto 4º filho de Gugu ganha novo capítulo

Filhos e ex-esposa de Gugu, Rose Miriam | Suposto 4º filho de Gugu, Ricardo Rocha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O aguardado desfecho do caso dos herdeiros do comunicador Gugu Liberato (1959-2019) ganhou um novo capítulo. A justiça determinou que o irmão e mãe do comunicador participem do teste de DNA para comprovar a paternidade do suposto 4º filho, o empresário Ricardo Rocha.

Em meio a espera, o empresário publicou uma mensagem enigmática no Instagram: "Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais", diz a passagem bíblica do livro de Jeremias.

Entenda o caso:

O teste de DNA é um pedido de Ricardo Rocha feito há alguns anos. A audiência de conciliação, recentemente, fez parte do processo de investigação de paternidade. A ação tramita em segredo de Justiça na 4ª Vara da Família e Sucessões do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Gugu e Ricardo Rocha | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A briga pela herança de Gugu Liberato deverá chegar ao fim com o resultado do exame. O comerciante briga com os filhos legítimos do apresentador, João Augusto, Marina e Sofia Liberato. A partilha da herança, que está estimada em R$ 1 bilhão, não foi concluída desde a morte do apresentador, em novembro de 2019.

Ricardo ainda teve uma conquista na Justiça, pois ficou determinado que, antes do resultado sair, dois imóveis milionários do loiro foram reservados para o suposto quarto filho, caso o teste de DNA dê positivo. Caso seja negativo, os bens serão distribuídos entre os herdeiros do apresentador, que são seus filhos e seus cinco sobrinhos.