Pastor revela como família de Gugu se converteu: "Foi uma surpresa"

Gugu Liberato e sua família - Foto: Reprodução

Entrevistado no podcast PodCrê, o Pastor Lécio Dornas compartilhou detalhes sobre a relação da família de Gugu Liberato com a religião. Gugu, que faleceu em 2019, deixou sua esposa, Rose Miriam, e três filhos: João Augusto, de 22 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 20.

Líder da Igreja da Família, em Orlando, Lécio contou como a aproximação da família com a fé se intensificou.

"Eles se mudaram para a cidade onde é a minha igreja e a Rose Miriam começou a frequentar os cultos aos domingos pela manhã. Ela frequentava a igreja quando morava no Brasil. Ela se firmou e foi batizada quando o Gugu ainda era vivo. Assim que as filhas se tornaram maiores de idade, elas também tiveram esse despertamento. Primeiro, veio a Marina, que também foi batizada e está fazendo um trabalho extraordinário pregando e ensinando a Bíblia”, relatou o pastor nesta terça-feira, 24.

Lécio também falou sobre o batismo de João Augusto, descrevendo o momento como uma surpresa. “Foi uma surpresa quando o João disse que queria ser batizado. Ele passou por todo o processo, criou coragem e disse que queria isso de verdade. Convidou os amigos e deu um testemunho durante o batismo dizendo que aceitou Cristo e quer viver com Ele para sempre. Agora só falta a Sofia. Ela vai ver que a família está sendo impactada com o Evangelho”, concluiu o pastor.

