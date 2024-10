Ex-Banheira do Gugu revela bissexualidade: "Provei e gostei"

Luiza Ambiel ao lado de Gugu - Foto: Reprodução | Instagram

Nesta segunda-feira, 23, Luiza Ambiel falou abertamente sobre sua sexualidade e suas experiências pessoais em uma entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. A ex-participante da "Banheira do Gugu" e do reality show "A Fazenda" revelou que se descobriu bissexual aos 52 anos, durante um ensaio fotográfico sensual.

Atualmente, Luiza se dedica à produção de conteúdo adulto em plataformas pagas. Foi por conta dessa nova fase de sua carreira que decidiu fazer um ensaio ao lado da atriz e modelo Mel Fire. O que inicialmente parecia ser apenas trabalho acabou se tornando uma experiência transformadora, levando Ambiel a explorar e reconhecer sua bissexualidade.

>>> Suposto 4º filho de Gugu volta a se manifestar após decisão sobre DNA

Na entrevista, Luiza contou que trocou beijos com uma mulher pela primeira vez diante das câmeras e que a experiência confirmou suas dúvidas sobre sua orientação sexual. "Provei e gostei", afirmou ela, explicando que essa descoberta profissional teve um grande impacto em sua vida pessoal.

>>> Acabou o mistério! Elisângela explica o motivo da coceira de Raquel

Ambiel também relembrou seu passado como musa do icônico quadro "Banheira do Gugu" e falou sobre as dificuldades enfrentadas na época, especialmente em relação ao assédio que sofria.

“Eu recebia muitas cantadas, os caras chegavam ali e achavam que eu era um pedaço de carne. Desde aquela época eu tinha que me impor, então eu era vista como barraqueira, hoje não, né, empoderada”, disse.

>>> Após sexo 91 vezes na semana, Andressa Urach pede férias do pornô

Segundo ela, Gugu sempre a apoiou nessas situações e alertava os participantes sobre respeitá-la. "O Gugu sempre ficou do meu lado nas brigas e chegou um ponto quando a pessoa ia para banheira comigo, ele falava ‘cuidado’, ‘respeito’, ‘ela vai brigar mesmo’. Depois peguei fama de brava mesmo e os caras partiam para a porrada", refletiu Luiza sobre sua trajetória e o apoio que recebeu de Gugu, que faleceu em 2019.