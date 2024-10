Acabou o mistério! Elisângela explica o motivo da coceira de Raquel

Elisangela Brito e Raquel Brito - Foto: Reprodução

Repercutiu muito com o público que assiste A Fazenda 16 o fato de Raquel Brito coçar as partes íntimas com frequências. Para justificar a "mania" da "it girl" de Salvador, a mãe dela, Elisângela Brito, tentou explicar o que acontece com a filha.



"Eu explico: é um hábito dela!”, alegou Elisângela por meio de comentário em uma rede social.

A coçadinha da ‘Coqueluche do momento’ intrigou tanto os seguidores que eles já estavam achando que a coceira era por conta de um famoso barbeador amarelo. “Raspou com o amarelo, por isso tá coçando”, disse uma. “E coçou só com um dedo discretamente, que é pra não dar muito close!!! Não adiantou nada...tinha coçado com vontade, fia.”, disse outra.



A coçada da princesinha de Cajazeiras chamou atenção até de influenciadores, como o caso de Gabô Pantaleão que fez um vídeo sobre ela, confira: