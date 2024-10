Após sexo 91 vezes na semana, Andressa Urach pede férias do pornô

Andressa Urach vende pornô na internet - Foto: Reprodução

Andressa Urach surpreendeu os fãs ao comunicar nesta segunda-feira, 23, que cancelou toda a sua agenda de gravação de conteúdo adulto até o final do ano. A ex-vice Miss Bumbum justificou que o luto pela morte recente de uma tia a fez tomar a decisão.

"Gostaria de pedir desculpa para todos os criadores de conteúdo que já estão com datas agendadas para gravar comigo esse ano. Vou precisar cancelar todas gravações já agendadas, preciso de férias dos conteúdos de colaboração. Por causa da toca de energia que acontece em cena", começou o texto.

"Perdi recente uma tia minha que eu amava muito e não estou bem psicologicamente. Estou fazendo acompanhamento com psicólogo semanalmente. Para lidar com as minhas emoções. Continuarei produzindo conteúdo adulto sozinha e com meu namorado para as plataformas e postando todas as gravações que já estão gravadas e programadas. Mas com criadores de conteúdo este ano não vou mais gravar. Preciso cuidar da minha saúde mental, não estou bem! E estou em uma fase bem delicada da minha vida", encerrou a modelo.

Leia Mais:

>> Andressa Urach fala sobre problemas na dicção após bifurcação

>> Andressa Urach fica assustada com proposta para vender item íntimo

>> Musa +18, Urach revela fetiches sexuais que ainda pretende realizar

Recentemente, Urach também chocou os seguidores ao revelar que faz sexo anal nada menos que 91 vezes por semana.

Tudo começou quando um seguidor curioso perguntou quantas vezes a ex-Fazenda faz sexo durante o dia. Sem papas na língua, a loira soltou a bomba: "Treze vezes por dia é o que estamos fazendo, e detalhe: estou usando a parte de trás. Viu só? Aqui tem gás, ein! E é bom demais!", afirmou.

Pra fechar com chave de ouro, na legenda, ela ainda deixou a conta e contou que "a porta do fundo segura mais nada".