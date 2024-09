Musa +18, Urach revela fetiches sexuais que ainda pretende realizar

Inflenciadora também comentou sobre o desejo de ser mãe - Foto: Instagram/Andressa Urach

Andressa Urach revelou, através de uma caixinha de perguntas em suas redes sociais, os fetiches que ainda pretende realizar nas gravação de seus conteúdos adultos para a plataforma Privacy. Segundo a influenciadora, ela pretende gravar com um cadeirante e dois homens com nanismo.

“Alguma fantasia que não realizou?”, escreveu o seguidor. “Quero gravar com um cadeirante e com dois homens com nanismo”, respondeu a loira.

Ela ainda voltou a falar sobre a possibilidade de ter um filho com o namorado, o ator pornô Lucas Ferraz. “Nós chegamos a pensar em tentar uma menina, mas agora estamos muito focados no trabalho! Pensei também em relação a minha saúde, tenho pressão alta, então acho que pode ser arriscado. Então por enquanto desistimos!”, concluiu.