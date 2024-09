Andressa Urach compartilha resultado final de bifurcação de língua

Andressa Urach mostrou aos seguidores versão final - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach está curada do processo cirúrgico que bifurcou a língua dela. Já sem pontos e cicatriz, ela compartilhou com os seguidores o resultado final do procedimento nesta segunda-feira, 16.

A exibição ocorreu após a modelo abrir uma caixinha de perguntas no Stories do Instagram. Um fã pediu para que Andressa postasse um vídeo de perto para mostrar a língua cicatrizada.

"Cicatrização perfeita da minha língua. Nos dez primeiros dias que é difícil, depois é tranquilo", disse a influenciadora.

Questionada sobre o paladar após o procedimento, a ex-Fazenda contou que sente todos os sabores "muito mais intensos". Além disso, ela está falando de maneira diferente e disse não ter medo da fala não voltar a ser como antes. "Sei que vai levar tempo até voltar ao normal, só ter paciência".