Contrato e separação de bens: saiba como é o namoro de Andressa Urach

Andressa Urach deu um jeito de afastar os rumores de que seu namorado, Lucas Ferraz, estaria com ela apenas por interesse. A maneira que ela encontrou para acabar com esse burburinho foi fazendo um contrato de namoro, no qual é estabelecido separação total de bens. O casal se relaciona desde janeiro e vive na mesma casa.

A criadora de conteúdo adulto afirma que o documento não é apenas uma questão financeira e sim de confiança. "O verdadeiro amor não tem interesse".

Assim como Andressa, Lucas também produz conteúdo para o público +18. Eles se conheceram em um momento em que a influenciadora passava por mudanças, em especial após seu retorno ao mundo do entretenimento adulto.



Apesar de ambos serem assíduos no trabalho dentro das plataformas ‘calientes’, eles preservam a relação, optando por não expor demais o namoro.