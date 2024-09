Defesa de filhas de Gugu reage contra suposto herdeiro: "Nunca pediu"

Ricardo Rocha pede herança de Gugu - Foto: Reprodução | Record

A briga pela herança de Gugu Liberato (1959-2019) segue de pé e ganhou novos desdobramentos com uma conquista de Ricardo Rocha, que afirma ser filho do apresentador. O advogado Nelson Wilians, que representa as filhas do famoso, Marina e Sofia Liberato, e a mãe delas, Rose Miriam, explicou a situação atual do processo.

Durante o Melhor da Tarde, o advogado confirmou que o problema envolvendo familiares do comunicador foi resolvida: “A família realmente está em paz, ou seja, os Liberatos e a Rose Miriam, graças a Deus, a paz”.

O representante também disse que estão aguardando a realização do exame de DNA, que ainda não foi feito, para comprovar a situação do comerciante, que interrompeu a divisão dos bens de Gugu.

“Temos esse fato aí, acredito que muito em breve nós teremos o desfecho”, declarou.

Sobre Ricardo, ele comentou: “O que nos causa, de certa maneira, espécie ou uma certa surpresa, é que, durante todo o tempo de vida do Gugu, nunca pediu [DNA]. Ou seja, depois do falecimento, passado tanto tempo, essa história já era pública, ele se encaixou em uma história que ele ouviu ou não? Porque essa história era pública, Gugu deu essa declaração em entrevista há um tempo. Mas também não é um fato inédito”.

“Juridicamente, cairá o testamento se ele for filho, porque o Gugu não tinha conhecimento disso, ou seja, ele fez um testamento sem conhecimento que ele tinha um herdeiro necessário e nesse caso a lei é muito clara o testamento cairá. Uma vez caindo, ficaram apenas os herdeiros necessários, no caso apenas os filhos, acredito eu que em tese os sobrinhos, teoricamente, seriam os mais prejudicados”, completou o advogado para a Band.