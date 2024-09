Herdeiro? Suposto 4º filho de Gugu surpreende com foto após conquista

Suposto filho de Gugu surpreendeu com post - Foto: Reprodução | Record

Ricardo Rocha, que garante ser um quarto filho de Gugu Liberato (1959-2019), surpreendeu com uma postagem inédita em seu perfil do Instagram. O comerciante mostrou muito luxo durante um momento de curtição, após conquista em relação à briga pela herança.

Ele chamou a atenção dos seus seguidores ao aparecer em foto diante de uma grande piscina comendo grandes camarões e tomando vinho. Ricardo mostrou a cena e disse: “Viva a vida”.

Rocha ainda colocou ao fundo uma música de Jerry Adriani em que ele fala sobre aproveitar a vida sem mágoas.

“Um copo de vinh0. Não quero que ninguém fale de mágoas, de sofrimento. Eu quero viver cantando. E andar sem rumo igual ao vento. Eu quero viver cantando. E andar sem rumo igual ao vento”, diz a letra da canção.

Confira foto:

Ricardo Rocha surpreendeu com postagem | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na semana passada, os advogados do paulista se reuniram com os representantes da família do apresentador. A Justiça acertou que ele fará um exame de DNA para ser comparado com os materiais genéticos de Maria Liberato e Amandio Liberato, mãe e irmão do comunicador.



Novidade na briga pela herança

A expectativa é que em até 30 dias já se tenha o resultado do teste de DNA. Além disso, ele teveoutra conquista em relação à herança do famoso. Isso porque ficou determinado que os bens do comunicador possa ser dividido entre os herdeiros, que são os três filhos, os cinco sobrinhos e a mãe dele. Enquanto isso, dois imóveis de Gugu foram “reservados” para Ricardo Rocha.

Com isso, as duas residências que eram do famoso não serão divididos entre os herdeiros no momento. Caso Ricardo Rocha seja confirmado como filho de Gugu Liberato, estes imóveis serão entregues para ele.

Se o teste de DNA der negativo, ou seja, mostrando que Ricardo não é filho do apresentador, os dois imóveis serão divididos entre os herdeiros posteriormente. Um dos imóveis que foi reservado para Ricardo é uma mansão com mais de mil metros quadrados. A mansão fica localizada em São Paulo e é avaliada em sete milhões de reais.