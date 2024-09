Sonia Abrão detona suposto filho de Gugu após conquista e faz pedido

Ricardo Rocha foi alvo de comentário de Sonia Abrão - Foto: Reprodução | Record

Sonia Abrão surpreendeu com um desabafo contra Ricardo Rocha, que alega ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), após a conquista que ele teve na Justiça.

A apresentadora criticou o comerciante pela recente vitória que ele teve para que a realização de um teste de DNA com a mãe do famoso, Maria do Céu.

Ricardo Rocha conseguiu que a mãe de Gugu e o irmão do apresentador, Amandio Liberato, fossem obrigados a realizar o exame genético. A atitude da Justiça foi observada como uma grande conquista na batalha judicial do suposto filho do famoso.

O teste de DNA, que ainda será realizado, pode confirmar se ele é realmente filho do comunicador, que faleceu em 2019.

“Olha, vou dizer uma coisa e não estou dizendo como jornalista, estou dizendo como mulher e ser humano. Espero que ele não seja filho do Gugu, porque ele não merecia um filho desse”, desabafou Sonia Abrão, no A Tarde é Sua.

A apresentadora da RedeTV! completou: “Não tem a mínima consideração, é a avó dele que ele está submetendo a uma situação dessa. Ela é muito forte, porque suportou a morte trágica de Gugu, é justo isso?”.