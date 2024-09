Suposto namorado de Gugu é alvo de decisão polêmica da Justiça

Thiago Salvático sofreu com decisão em briga por herança de Gugu - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Suposto namorado de Gugu Liberato, Thiago Salvático foi alvo de uma decisão da Justiça após pedir para participar de uma audiência de custódia promovida pela Justiça de São Paulo entre os filhos do apresentador e Ricardo Rocha, que também diz ser filho dele.

Segundo informações da revista Contigo!, o ex-namorado do famoso ainda recebeu um sermão do juiz responsável pelo caso. O juiz concluiu em menos de dois dias que o chef de cozinha não poderia ter espaço no encontro.

"Indefiro o ingresso de Thiago Salvático nos presentes autos, pois descabido o pleito.Vale relembrar que o presente feito se presta a investigar a paternidade do autor da herança em relação ao autor, não havendo espaço para o debate acerca de união estável com finado com quem quer que seja", explicou.

O juiz também ressaltou: "[...] Fica indeferido o pedido de intervenção de terceiro, pois, ao menos até o presente momento, Thiago Salvático não ostenta qualquer grau de parentesco ou jurídico que o coloque em termos de se opor à discussão colocada neste processo (...) Não cabe ao pretenso companheiro do falecido buscar suas pretensões na demanda de investigação de paternidade post mortem".

Thiago, cabe destacar, tenta conseguir ter reconhecida a união estável com o apresentador, que morreu em 2019, nos Estados Unidos.