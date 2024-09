Empresário e dono de concessionária: quem é o suposto 4º filho de Gugu

Suposto filho de Gugu Liberato tem 48 anos - Foto: Reprodução

O empresário Ricardo Rocha tem causado uma grande polêmica ao solicitar exame de DNA para comprovar que é o 4º filho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019). Mas, afinal, quem é e o que faz o susposto primogênito?

Quem é o suposto 4º filho de Gugu?

Ricardo Rocha é filho de Otacília Gomes da Silva, e, aos 48 anos, trava uma batalha na justiça para provar ser herdeiro dos milhões de Gugu. Segundo O Globo, o empresário é dono de uma concessionária que vende carros de alto padrão, como BMW e Porsche, em São Paulo.

O comerciante alega que a mãe, Otacília, teve um 'relacionamento íntimo' no segundo semestre de 1973. De acordo com ele, Gugu a conheceu na padaria que ficava ao lado do local de trabalho da mulher, que trabalhava como babá e doméstica. Ele garante que a sua mãe se envolveu com Gugu enquanto ela tinha 28 anos, e o famoso apenas 14. Ricardo declarou que o artista sabia da possibilidade da paternidade, mas nunca o procurou por vergonha.

Justiça atende a pedido de suposto 4º filho



Na última semana, veio à tona a informação de que os três filhos do apresentador, as gêmeas Marina e Sofia de 20 anos, e João Augusto de 22 anos, assim como outros herdeiros, entraram em um acordo em relação a herança de Gugu.

Isso aconteceu depois que Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador, desistiu de tentar o reconhecimento de uma união estável com o apresentador, que morreu em 2019.

Ricardo paralisou a situação na Justiça e voltou a alegar que é preciso que ele seja reconhecido como filho do comunicador. Ele pede para que o teste de DNA seja feito com a mãe do famoso, que tem 94 anos.