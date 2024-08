Suposto 4º filho de Gugu Liberato impede acordo final dos herdeiros

Briga por herança de Gugu segue de pé - Foto: Divulgação | Record

A briga pela herança de Gugu Liberato, que morreu em 2019, segue de pé. Após quase cinco anos da disputa pela divisão da herança bilionária, a família do famoso resolveu selar a paz e entrou em acordo. No entanto, um suposto quarto filho do famoso complicou a situação.

De acordo com informações da revista Contigo!, os filhos de Gugu pediram para dar andamento ao processo de forma extrajudicial, sem o envolvimento de um juiz e das autoridades. No entanto, Ricardo Rocha, suposto filho bastardo do comunicador, está atrás de fatia do espólio.

O homem tem lutado na Justiça pelo reconhecimento da paternidade. A sua defesa adicionou uma documentação há poucos dias ao processo. Na última quinta-feira, 15, Aparecida Liberato, irmã de Gugu e inventariante da herança, pediu urgência na Justiça para que a divisão dos bens seja feita de forma extrajudicial.

"A inventariante, todos os herdeiros necessários e testamentários, bem como a legatária, neste ato informam que estão em avançados entendimentos com a finalidade de realizar a partilha de bens no âmbito extrajudicial", afirma o documento protocolado pela equipe jurídica de Aparecida.

O documento completa: "Com efeito, todas as partes e advogados ao final assinados, respeitosamente, requerem a suspensão do presente inventário pelo prazo de 30 dias e, por conseguinte, requerem que seja expressamente autorizada a realização da partilha dos bens pela via extrajudicial, encerrando-se o presente inventário na mesma via administrativa".

Além dos três filhos biológicos, são citados no documento de Gugu a mãe do apresentador, Maria do Céu Morais Liberato, e mais cinco sobrinhos dele, também beneficiados por seu testamento: André, Amanda, Alexandre, Rodrigo e Alice.

Já Ricardo Rocha surgiu no ano passado, afirmando ser filho biológico do apresentador, e já tem mobilizado seus advogados para comprovar na Justiça que também é um herdeiro.

De acordo com a publicação, o homem conseguiu a autorização da Justiça para a realização do teste de DNA e ele exigiu também que dona Maria do Céu forneça material genético para análise, bem como Rose Miriam.

Em nova petição, Rocha pede com urgência que seja suspensa a partilha de bens até que seu teste de paternidade seja feito.