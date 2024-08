Wanessa Camargo ganha presente mais caro que o prêmio de Davi no BBB

Wanessa e Davi - Foto: Reprodução

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24, mas ganhou nesta semana um presente que superou a premiação dada a Davi, campeão do programa. Segundo o jornal Extra, o pai Zezé di Camargo deu uma mansão de presente para a filha morar com os filhos e o namorado Dado Dolabella no Alphaville, em São Paulo.

A mansão custou R$ 5,5 milhões.

Wanessa já mora na região há dezoito anos, morando em três residências no período. A casa onde a cantora morou com o ex-marido, Marcus Buaiz, foi colocada à venda por R$ 4,2 milhões em 2023.

Zezé será pai pela quarta vez. Em entrevista à rádio "Verdinha", o cantor contou que os filhos, Wanessa, Camilla e Igor Camargo, falaram que ele precisará aumentar a fortuna, já que será papai outra vez.

"A despesa aumentou. Os outros três já falaram: 'Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio porque, na hora que você for, a briga não vai ser tão grande'", disse o cantor, que foi imediatamente desmentido pelo caçula, que disse: "Jamais faria esse tipo de comentário, nem de brincadeira”.