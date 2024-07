Vídeo: Carro com Wanessa Camargo pega fogo no meio de avenida

Wanessa Camargo - Foto: Divulgação/Alexandre Pio

A cantora Wanessa Camargo passou por um susto na tarde desta quarta-feira (3). Seu carro deu uma pane e pegou fogo quando ela ia para o SBT, para gravar com Virgínia Fonseca.

Wanessa publicou o vídeo do ocorrido em suas redes sociais. Nele, ela mostra a fumaça saindo do capô do veículo.

A ex-BBB disse que estava próxima de um pedágio quando o fato ocorreu, e que por isso tudo ficou bem.

"Estou rindo aqui, mas fiquei assustada. Deus é tão bom, que o carro deu pane passando o pedágio, em um lugar que dá pra gente parar, dois minutos depois de ter passado pro um túnel. Como eu ia parar ali?", disse a popstar.