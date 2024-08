Fim da dupla sertaneja? Luciano Camargo planeja carreira gospel

Dupla sertaneja com mais de 30 anos de carreira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cantor Zezé Di Camargo, que divide o palco com seu irmão Luciano Camargo por mais de 30 anos, revelou que se sentiu surpreso com seu eterno companheiro de palco quando estava planejando uma turnê especial de 30 anos da dupla. Foi surpreendido com a informação de que Luciano queria seguir uma carreira solo no gênero gospel.

"Eu já tinha começado a montar um projeto em comemoração os 30 anos da dupla, mas alguém veio me dizer que o Luciano estava fazendo um disco sozinho, gospel, que era o sonho dele, aquela história toda", disse Zezé Di Camargo durante uma entrevista ao jornalista André Piunti no YouTube.

Segundo o cantor, a situação te motivou a seguir os mesmos passos do irmão: "Liguei o pisca-alerta e pensei: "Também vou fazer um produto meu sozinho porque a gente não sabe o dia de amanhã", disse o cantor.

E continuou: "Vai que meu irmão vire um evangélico superfiel, que queira só cantar música evangélica. Eu tenho que estar preparado para não ficar desavisado. Assim nasceu o 'Rústico', um caminho sem volta. Precisei me precaver".

De acordo com o cantor, a relação com Luciano está bem entre os irmãos: "A minha relação de irmão com Luciano é intocável. Não tem ninguém que vai interferir nisso. Mas chega uma hora que você tem que olhar para novos horizontes", concluiu.