Zezé Di Camargo adota pet abandonado durante show

Zezé di Camargo e seu pet Paçoca - Foto: Reprodução

O cantor Zezé di Camargo vem compartilhando nas redes sociais sua vida de pai de pet, mostrando imagens do cachorro que adotou após fazer um show na última sexta-feira, dia 19, na cidade de Resende Costa, em Minas Gerais.

Após conseguir resgatar o cãozinho e alimentá-lo no camarim, o sertanejo decidiu adotá-lo. Com um bebê a bordo, Graciele Lacerda também mostrou o pet no Instagram e escolheu o nome de Paçoca para o mais novo integrante da família.

"Estava passando fome. Você é meu agora, não vou te deixar na rua, não", declarou Zezé.

De acordo com a avaliação divulgada pelo cantor, o cachorro tem apenas quatro meses e ficará na fazenda É o Amor, em Goiás.

Após os shows do final de semana, Zezé mostrou o cachorro brincando na grama, interagindo com a família e outros animais da residência.