Herança de Silvio Santos: quanto esposa e cada filha vão receber

Silvio Santos deixou império para filhas e esposa - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Silvio Santos decidiu fazer a divisão da sua herança antes de morrer. O apresentador deixou estabelecido em testamento que seu patrimônio seria dividido entre as seis filhas, Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela, e a esposa, Íris Abravanel.

O famoso teve essa preocupação para que não rolassem brigas por sua herança. Silvio teve uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, segundo a revista Forbes.

De acordo com informações da Record, na partilha, cada filha, além de outros bens e imóveis, receberia o valor de R$ 100 milhões. O SBT declarou que não comenta sobre a vida pessoal de seu líder.

"O meu pai já dividiu, sim, uma parte da herança, e eu acho importante. Ele está tendo a oportunidade de ver o que nós estamos realizando com as coisas que ele construiu. Achei muito inteligente da parte dele poder acompanhar tudo isso. Nada valeria a pena se ele não estivesse mais aqui", ressaltou Cíntia Abravanel em entrevista ao "F5", no mês passado.

Atualmente, cabe lembrar, Patrícia Abravanel comanda o “Programa Silvio Santos” no lugar do pai, enquanto que Daniela Beyruti é vice-presidente do SBT.