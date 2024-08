Saiba como foram últimos momentos de Silvio Santos em hospital

Silvio Santos marcou as noites de domingo - Foto: Reprodução | Instagram

Uma força-tarefa foi montada por profissionais para salvar a vida de Silvio Santos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no último sábado, 17. Entre os profissionais da saúde estava o médico geriatra Victor Dornelas, que no domingo, 18, decidiu abrir o coração e contar nas redes sociais como foram os últimos momentos de cuidado com o apresentador.

De acordo com Dornelas, cuidar de Silvio Santos foi um dos maiores desafios de sua vida. “As últimas semanas foram intensas e a sensação foi que duraram muito mais tempo. Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos na rede de cuidado que montamos”, disse em referência aos outros profissionais envolvidos nos cuidados com o apresentador.



Além de ter mencionado um momento de descontração ao lado do dono do SBT. “Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes. Ganhei uma lendária risada com a resposta e, de bônus, outra lição: ‘Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante, Dr. Victor, não se esqueça’”, recordou.

Dornelas também afirmou que a família de Silvio Santos foi fundamental nos momentos difíceis. “Mais bonito do que isso foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que transbordava em cada gesto, palavra e olhar. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia”.

Morte de Silvio Santos

Um dos rostos mais conhecidos do país, Silvio Santos faleceu no último sábado, 17, aos 93 anos. A informação foi confirmada pelo SBT. O comunicador, um dos maiores ícones da televisão brasileira, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com H1N1.

Trajetória

Filho de dois imigrantes judeus nascidos no antigo Império Otomano, Senor Abravanel, nome de batismo de Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

O empresário começou a carreira como camelô, nas ruas da capital carioca. Ele também foi dono do antigo banco Panamericano, e até pré-candidato à presidência da República, em 1989, na primeira eleição direta do Brasil desde o golpe militar de 1964.

Sua trajetória na TV começou na década de 1970, primeiro com a TVS, e depois com mais quatro canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT, onde ele consolidou a sua fama.

Silvio Santos teve seis filhas: Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti, Cintia Abravanel, Renata Abravanel.