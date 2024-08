Lula decreta luto oficial de três dias pela morte de Silvio Santos

Causa da morte foi uma broncopneumonia - Foto: Reprodução

O presidente Lula (PT) decretou neste sábado, 17, luto oficial em todo o país, durante três dias, em decorrência da morte do comunicador e dono do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), Silvio Santos. O comunicado foi feito por meio das redes sociais do mandatário nesta tarde.

“Em memória de Silvio Santos, decreto luto oficial de três dias no Brasil”, disse a publicação do X (antigo Twitter).

Paralelamente, o Congresso Nacional, na figura dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL), respectivamente, também repetiram o movimento.

O apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, 17, em São Paulo. A causa da morte revelada pelo hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, foi uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).