Relembre a trajetória de Silvio Santos na televisão brasileira

Silvio Santos segue internado em hospital em SP - Foto: Divulgação | SBT

Apresentador de TV, dono do SBT e considerado por muitos um dos maiores comunicadores da história do Brasil, Silvio Santos morreu aos 93 anos, em São Paulo.. Senor Abravenel, nome verdadeiro de Silvio, foi internado no começo de agosto, 11 dias depois de ter tido alta médica por conta do diagnóstico de H1N1.

Relembre trajetória

Silvio Santos tem um marco na história da televisão brasileira. Ao longo dos últimos 60 anos esteve no ar, com passagens pelas principais emissoras, incluindo a rede Globo, até criar sua própria rede: o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão).

Filho do casal Alberto Abravanel e Rebeca Caro, Senor Abravanel nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1930. Desde cedo se envolveu em negócios, para ajudar a família. Um dos capítulos mais conhecidos de sua vida, envolve a juventude, quando trabalhou como camelô nas ruas da capital carioca – vendendo capas para títulos de eleitor.

O nome artístico Silvio Santos surgiu quando a carreira no rádio e televisão virou uma opção para o vendedor aumentar seus lucros. Assim, Silvio, depois da parceria com Manoel da Nóbrega, estreou nas telinhas em 1962, no programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. No ano seguinte, estreou o Programa Silvio Santos, que, desde 1963, está no ar no país.

Jeito Silvio de fazer televisão

Para Maurício Stycer, biógrafo do apresentador e autor do livro Topa Tudo Por Dinheiro, Silvio buscou a televisão e o rádio como uma maneira de ampliar os negócios e conseguir o próprio canal.

Percebendo o sucesso da empreitada, Silvio Santos decidiu dobrar a aposta e passou a lutar para criar uma rede de televisão. O sonho começou em 1976, quando o general Ernesto Geisel, um dos presidente do período da ditadura militar, concedeu ao comunicador a TVS (TV Studios) do Rio de Janeiro. Quase cinco anos depois, em 1981, o Patrão fundou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

No SBT, Silvio criou um jeito próprio de fazer televisão. Com mudanças na grade, pouco espaço para jornalismo, programas inovadores e apostas que poucos fariam: como Chaves e as novelas mexicanas. Em sua emissora, lançou nomes como Gugu Liberato, Celso Portioli, Eliana, Mara Maravilha e, mais recentemente, Maisa e Larissa Manoela.