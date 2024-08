Morre Silvio Santos, ícone da televisão brasileira e criador do SBT

Empresário começou a carreira como camelô nas ruas da capital carioca - Foto: Reprodução | SBT

Um dos rostos mais conhecidos do país, Silvio Santos faleceu neste sábado, 17, aos 93 anos. A informação foi confirmada pelo SBT. O comunicador, um dos maiores ícones da televisão brasileira, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com H1N1.

Filho de dois imigrantes judeus nascidos no antigo Império Otomano, Senor Abravanel, nome de batismo de Silvio Santos, nasceu em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro.

O empresário começou a carreira como camelô, nas ruas da capital carioca. Ele também foi dono do antigo banco Panamericano, e até pré-candidato à presidência da República, em 1989, na primeira eleição direta do Brasil desde o golpe militar de 1964.

Sua trajetória na TV começou na década de 1970, primeiro com a TVS, e depois com mais quatro canais, que juntos passariam a formar o Sistema Brasileiro de Televisão, ou SBT, onde ele consolidou a sua fama.

Silvio Santos teve seis filhas: Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti, Cintia Abravanel, Renata Abravane.

Veja comunicado da emissora:



Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos.

Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.

A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria.

Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.

Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão.

Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações.