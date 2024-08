Morte de Silvio Santos: veja repercussão entre políticos e autoridades

Silvio Santos continua internado em hospital - Foto: Alan Santos | PR

,O empresário e apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, Silvio estava internado em um hospital particular na capital desde o início do mês.

>> Relembre a trajetória de Silvio Santos na televisão brasileira

>> De camelô a gigante da TV brasileira: Veja trajetória de Silvio Santos

Autoridades dos Três Poderes comentaram a morte nas redes sociais. Confira a repercussão:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República:

"Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil."

"Meus sentimentos à famíliares e amigos, bem como as minhas orações pela dor da irreparável perda."

- Hoje nos deixa Sílvio Santos, um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós.



- Homem simples, de trato fácil, com um carisma irresistível. Começou como vendedor ambulante nas ruas do Rio e se tornou um dos maiores empresários de Comunicação do Brasil.



- Meus… — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 17, 2024

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais



"Um dos maiores ícones da televisão brasileira nos deixou neste sábado. Silvio Santos. O Brasil se despede de um de seus maiores comunicadores, um profissional que levou alegria por onde passou e que fez parte da vida de todos nós por tantos anos. Obrigado por tanto, Silvio! Nossos sentimentos aos familiares amigos e fãs. Descanse em paz!"

Rui Costa, ministro da Casa Civil

"Com tristeza recebi a notícia do falecimento do apresentador Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Símbolo de alegria e entretenimento, Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação. Sua trajetória, que começou com humildade, se transformou em um legado de sucesso notável. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores. Que Deus conforte seus corações. Sua memória sempre será lembrada pelos brasileiros."

Com tristeza recebi a notícia do falecimento do apresentador Silvio Santos, uma das figuras mais icônicas da televisão brasileira. Símbolo de alegria e entretenimento, Silvio marcou gerações com seu carisma, talento e dedicação à comunicação. pic.twitter.com/XMqvBGePoZ — Rui Costa (@costa_rui) August 17, 2024

Renato Casagrande, governador do Espírito Santo (PSB)



"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento de Silvio Santos, um ícone da TV brasileira e uma personalidade que marcou gerações com sua alegria e carisma. Sua contribuição para a comunicação e entretenimento do nosso país será lembrada para sempre."

João Doria, ex-governador de São Paulo (PSDB)

"O Brasil se despede de uma lenda da televisão: Silvio Santos, o grande rei da TV brasileira. Ao longo de sua brilhante carreira, Silvio Santos encantou gerações, moldou a história da televisão no Brasil e se tornou um vitorioso e admirável empreendedor. Silvio Santos agora vai estampar seu sorriso para sempre em nossa memória."

Randolfe Rodrigues, senador (PT-AP) e líder do governo no Congresso

Hoje o Brasil perde o seu maior comunicador. Silvio Santos cravou seu nome na história da televisão brasileira e jamais será esquecido. Meu abraço aos familiares, amigos e a toda equipe do SBT.

José Guimarães, líder do governo na Câmara (PT-CE)

"Minha solidariedade aos familiares e amigos do comunicador Silvio Santos, que acaba de partir. Silvio Santos foi generoso com os profissionais das artes, divertiu famílias aos domingos com seu bem humorado programa. Que Deus o acolha."

Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República e senador (Republicanos-RS)

"Com tristeza, todo o Brasil hoje se despede de um dos mais brilhantes gênios da comunicação e do empreendedorismo. Silvio Santos, bravo soldado alado, fará falta em nossos lares… Neste momento de tristeza e dor por sua partida só temos que agradecer por tudo o que entregou aos brasileiros. Meus sentimentos à família e amigos deste exemplar brasileiro que hoje vai para os braços de Deus."

Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ)

"O Brasil se despede hoje de Silvio Santos, um ícone inigualável da televisão e do empreendedorismo. É difícil expressar em palavras o impacto que Silvio teve na vida de milhões de brasileiros, ao longo de décadas, levando alegria, entretenimento e esperança para dentro dos lares de nosso país. Silvio Santos não foi apenas um apresentador, ele foi um visionário, alguém que acreditava no poder do trabalho duro, da dedicação e da fé no Brasil. Minhas condolências à família e amigos."

João Campos, prefeito de Recife (PSB)

"O Brasil inteiro sente neste momento. Rei dos domingos e maior comunicador do país, Sílvio Santos foi e será lembrado como um grande homem que levou alegria à casa de milhões de brasileiros. Um verdadeiro ícone do Brasil, com uma história de superação impressionante e com um jeito muito próprio de interação com as pessoas. Fará uma falta enorme!"

ACM Neto, ex-prefeito de Salvador (União)

"Ninguém consegue contar a história da televisão brasileira sem citar Silvio Santos. Durante décadas, milhões de telespectadores tiveram a sua companhia, todos os domingos. Deixo meu agradecimento por tudo que esta lenda da televisão fez p/ levar mais alegria para a casa das pessoas."

Alencar Santana, deputado federal (PT-SP)

"A partida de Silvio Santos, um dos maiores e mais carismáticos comunicadores da história da nossa televisão, deixa o Brasil triste. O seu legado é enorme e seguirá inspirando gerações de profissionais do entretenimento. Meus sentimentos à família e pessoas do convívio próximo."

Sobre Silvio Santos

O apresentador foi o maior comunicador da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981.

Em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar de H1N1. Teve alta dois dias depois. Em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para passar por exames de imagem.

Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos.