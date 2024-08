Qual time Silvio Santos torcia? Clubes prestam homenagem após a morte

Silvio Santos apresenta o programa beneficente Teleton 2013 na sede do SBT em São Paulo - Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP/Arquivo

Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história do Brasil, faleceu neste sábado, 17, aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde agosto. O apresentador e proprietário do SBT era natural do Rio de Janeiro e tinha uma paixão declarada pelo Fluminense, time do seu coração.

A revelação sobre a preferência de Silvio pelo Fluminense foi feita no “Programa Silvio Santos” em 2019. Durante o quadro “Jogo das Três Pistas”, em uma interação com o jogador Neymar e sua filha Patrícia Abravanel, Silvio brincou sobre seus ídolos do passado. Ele mencionou Tim e Hércules, dois dos principais jogadores do Fluminense nas décadas de 1930 e 1940, ambos campeões da Copa do Mundo de 1938 pela Seleção Brasileira.

Embora Silvio Santos tenha confessado ser torcedor do Fluminense, sua relação com o futebol brasileiro não se limitava a esse clube. A Tele Sena, uma das empresas pertencentes ao Grupo Silvio Santos, patrocinou o Corinthians em duas ocasiões distintas: em 2009, quando o clube conquistou a Copa do Brasil, e de outubro de 2023 a abril de 2024. Silvio demonstrou carinho pelo Corinthians em diversas ocasiões, chegando a criar uma música com o refrão: “Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano.”

O Corinthians expressou seu pesar pela morte de Silvio Santos em uma nota publicada nas redes sociais. “O Corinthians lamenta com pesar a morte de Senor Abravanel, o Silvio Santos, aos 93 anos. Um dos maiores apresentadores da história do Brasil, Silvio Santos comandou os domingos do SBT por muitas décadas. Sempre irreverente, Silvio nunca escondeu sua paixão pelo Timão. Doutor, eu não me engano, meu coração é corintiano”.



O Esporte Clube Bahia também se manifestou sobre o falecimento de Silvio Santos. Em nota oficial, o clube lamentou a perda do icônico apresentador: “Com grande pesar, o Esporte Clube Bahia lamenta o falecimento de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história de nosso país, aos 93 anos. Nossa solidariedade aos amigos e familiares”.