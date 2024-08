Saiba o que é broncopneumonia, doença que matou Silvio Santos

Silvio Santos - Foto: SBT / Divulgação

O apresentador Silvio Santos morreu aos 93 anos neste sábado, 17, em São Paulo. A causa da morte revelada pelo hospital Albert Einstein, onde ele estava internado, foi uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

A broncopneumonia é um tipo de pneumonia que causa inflamação nos alvéolos, estruturas dos nossos pulmões responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue. Já a pneumonia em si é causada por microorganismos (vírus, bactérias ou fungos) ou a inalação de substâncias que comprometam as estruturas pulmonares.

>> Morre Silvio Santos, ícone da televisão brasileira e criador do SBT

>> Relembre a trajetória de Silvio Santos na televisão brasileira

>> De camelô a gigante da TV brasileira: Veja trajetória de Silvio Santos

Em alguns casos, uma infecção causada por vírus e bactéria também pode ocorrer ao mesmo tempo.

O médico José Pereira Rodrigues, explica, contudo, que tanto quadros de pneumonia no geral, como aqueles específicos de broncopneumonia são tratados da mesma forma, e não possuem grande diferenças em relação aos sintomas.

"O vírus mais comum que causa pneumonia é o influenza e começa a aumentar a sua circulação no Hemisfério Sul no início do outono ao inverno. Essa pneumonia, quando diagnosticada de forma precoce e tratada com medicação antiviral, tem uma evolução mais favorável que a bacteriana", diz o pneumologista.

Quais são os sintomas da broncopneumonia?

Os sintomas da broncopneumonia são muito parecidos com os de outras condições respiratórias. Os mais comuns são:

Tosse;

Tosse com catarro;

Falta de ar;

Dificuldade para respirar (dispneia);

Lábios e extremidades que ficam mais azuladas;

Febre alta;

Suor;

Calafrios;

Fraqueza;

Cansaço.

Qual é o tratamento da broncopneumonia?

O tratamento inclui o uso de medicamentos que vão desde anti-inflamatórios, para aliviar a inflamação, e antibióticos, caso a condição seja causada por uma bactéria, até medicamentos para controlar os sintomas e fisioterapia respiratória. Em casos graves, pode ser necessária internação e a condição pode levar à morte.