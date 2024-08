Ex-diretor da Globo detona Silvio Santos: "Santo só no sobrenome"

Jornalista disse ainda que “no Brasil, morrer vem com anistia automática" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jornalista Luis Erlanger, ex-diretor da Globo, utilizou as redes sociais neste domingo para tecer duras criticas contra o ex-apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, que morreu na manhã do último sábado, 17.

De acordo a publicação de Erlanger, Silvio era santo apenas no sobrenome. Ele disse ainda que “no Brasil, morrer vem com anistia automática. E bajulação”.

Leia mais

Maisa recusa participação em homenagens a Silvio Santos; entenda



“No Brasil, morrer vem com anistia automática. E bajulação [...] O Baú da Felicidade – que ganhou de presente – era uma uma picaretagem. Lançou a Tele Sena, um modelo de aposta proibido disfarçado de título de capitalização. Sem lastro. Só não foi candidato à presidência da República porque foi considerado inelegível. Apoiou todos os presidentes e se dizia ‘office boy de luxo do governo’. De qualquer governo", escreveu o jornalista.

| Foto: Reprodução | Arquivo Globo

Luis Erlanger fez questão de destacar que, assim como Roberto Marinho, ex-dono da Rede Globo e que faleceu em 2001, Sílvio Santos também teria apoiado o regime militar no Brasil, que durou de 1964 à 1985.

"Ele mesmo admitia que ganhou o canal de TV do general-ditador Figueiredo. Nos intervalos, exibia campanhas com o slogan do regime militar ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’. No governo Bolsonaro, voltou com ‘A Semana do Presidente’, exibido na ditadura", completou.

O jornalista, então, encerrou: "Tirou um prêmio musical de uma candidata negra, contrariando a escolha do auditório. Furtou o projeto original do BBB e batizou de Casa dos Artistas. Ninguém se recorda da covardia contar Zé Celso e o Teatro Oficina? Enfim, um dos ícones da nossa TV. Mas santo só no sobrenome".