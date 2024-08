Vidente que previu morte de Silvio Santos expõe futuro de herdeiras

Vidente revelou futuro do SBT após morte de Silvio Santos - Foto: Reprodução | SBT

O vidente Pedro Baldansa falou pela primeira vez a respeito da morte de Silvio Santos. O tarólogo lembrou que chegou a ver nas cartas de tarô, na vidência e na numerologia que a saúde do apresentador iria piorar neste período do ano. A previsão foi feita para o seu canal no YouTube.

>>> Falou sobre Silvio Santos? Sheherazade quebra o silêncio após morte

Ele fez a descoberta sobre o apresentador na virada de 2023 para 2024. Em agosto, o vidente fez um novo vídeo e chegou a apontar o período entre os dias 13 e 25 como críticos para a saúde em relação a problemas respiratórios.

"Sempre fui muito discreto com previsões de falecimento porque acho uma coisa que precisamos nos pautar muito pela ética. Mas, como vi que seria algo que se concretizaria mesmo neste ano, falei no meu canal. Mais recentemente, voltei a falar que o momento se aproximava", revelou o vidente ao jornal Extra.

>>> Ex-diretor da Globo detona Silvio Santos: "Santo só no sobrenome"

Pedro Baldansa explicou que costumava abordar Silvio Santos em suas previsões e confessou: "Ninguém gosta de receber esse tipo de previsão, nem eu gosto de fazer. Essa era uma que eu estava querendo que não se concretizasse, gostaria de ter errado. Fiquei emocionado nesses dias, cresci vendo Silvio, mas faz parte da vida. Infelizmente, essa passagem é a única certeza que nós temos. Não vemos só coisas boas, vemos coisas tristes às vezes, a realidade nua e crua".

Vidente fala sobre herdeiras de Silvio Santos

O vidente destacou que deve fazer previsões sobre o legado de Silvio Santos após sua morte, mas já adiantou algumas coisas sobre o futuro do SBT.

>>> "Ele estava com medo de ser preso", diz Lula sobre Silvio Santos

"Vejo que o SBT vai passar por uma grande transformação em relação a condutas internas. Acredito que a emissora vai tentar se renovar, mas também vejo uma certa disputa familiar no grupo como um todo, dois polos tentando ter um pouco mais de influência. Apesar de ele ter deixado as coisas muito claras para as filhas, vejo uma possível troca de farpas. E destacaria até que, não agora, mas depois de meses, vai ter alguma coisa judicial", falou.