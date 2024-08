Falou sobre Silvio Santos? Sheherazade quebra o silêncio após morte

Rachel Sheherazade falou pela primeira vez após morte de Silvio Santos - Foto: Reprodução | Record e SBT

Rachel Sheherazade se manifestou pela primeira vez depois da morte de Silvio Santos, que ocorreu neste final de semana. A apresentadora fez uma publicação enigmática, nesta segunda-feira, 19.

>>> Ex-diretor da Globo detona Silvio Santos: "Santo só no sobrenome"

A jornalista compartilhou a imagem de uma ovelha com óculos escuros em seu perfil oficial do Instagram. Ela incluiu ainda a mensagem: "É um privilégio não se encaixar".

Na legenda da postagem, Rachel Sheherazade questionou os seguidores. "E você? Segue a manada ou faz seu próprio caminho?", perguntou a ex-contratada do SBT, que deixou o antigo canal com direito a processo milionário.

>>> VÍDEO: Tiago Abravanel revela que viu avô comprar "brinquedo estranho"

Nos comentários, a famosa dividiu opiniões por não comentar sobre o falecimento do antigo patrão. "Ela tem opinião, Brasil! Amo", elogiou uma pessoa.

"Eu fiquei triste com o falecimento do Silvio, gostava muito dele e gosto da Rachel também, acho que se ela se pronunciasse, iria ser criticada do mesmo jeito", escreveu mais um.

>>> "Ele estava com medo de ser preso", diz Lula sobre Silvio Santos

Desde sábado, 17, após a notícia da morte do empresário, a jornalista tem sido criticada e chamada de "ingrata". Ela, que ganhou projeção nacional com ajuda do famoso, entrou na Justiça diretamente contra o pai de Patricia Abravanel, além do SBT.