"Ele estava com medo de ser preso", diz Lula sobre Silvio Santos

Banco Central investigava o Banco PanAmericano, em que o apresentador era dono

O presidente Lula (PT) relembrou a trajetória do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, que morreu na madrugada de sábado, 17, em São Paulo. O petista falou sobre o medo do comunicador de ser preso após vir à tona o rombo do Banco PanAmericano, que era do decano, em 2010.

“Quando teve aquele golpe no Banco PanAmericano, o Silvio Santos me procurou aqui muito preocupado, eu era presidente da República, ele estava com medo de ser preso”, contou Lula neste domingo, 18. “Eu disse: primeiro não há porque te prenderem, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. O problema foi resolvido. Ele deu como garantia a televisão dele. Coisa que muita gente não quer dar o seu patrimônio [como garantia], ele deu”.

O medo de Silvio Santos levava em conta a intervenção que o Banco Central fez na instituição financeira naquele ano por fraude contábil avaliada em R$ 4,3 bilhões. As investigações apontavam uma maquiagem nas contas do banco. Um ano antes, o Grupo Silvio Santos havia vendido 36% das ações do PanAmericano para a Caixa.

Na ocasião, Silvio Santos recorreu a um empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), usando seu patrimônio como garantia. No ano seguinte, em 2011, o Grupo Silvio Santos vendeu sua fatia no PanAmericano para o BTG Pactual, que dez anos mais tarde compraria a fatia da Caixa e ficaria com 100% do renomeado Banco Pan.



O chefe do Executivo federal ainda relembrou o período em que o considerado ícone da televisão brasileira tentou virar político, em 1989. O presidente contou que tentou convencer o comunicador a abandonar a ideia de ser candidato, no entanto, ele acabou impedido pela Justiça Eleitoral.



“Naquele momento em que Silvio Santos era candidato a candidato a presidente da República, eu fiz uma viagem com ele no avião de São Paulo para Brasília. E eu tentei convencer, sabe, da não importância de ele participar do processo eleitoral. E por que que eu dizia isso? Porque ele era um homem… inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão deste País. Chacrinha e ele juntos, não tem mais ninguém que nem sequer chegue perto deles”, disse Lula.