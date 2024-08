Lula quer discutir sucessão do Banco Central com Pacheco

Conversas devem acontecer após a votação das pautas econômicas - Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O presidente Lula (PT) quer conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), antes de bater o martelo sobre a sucessão do Banco Central. O tema deve ser pauta das conversas entre os políticos após a votação das pautas econômicas, que estão pendentes na Casa, a exemplo da segunda etapa da reforma tributária e da desoneração da folha dos municípios.

Nos bastidores, o nome que vem sendo cotado para assumir o cargo, que será deixado por Roberto Campos Neto em dezembro, é do diretor de Política Monetária da instituição financeira, Gabriel Galípolo. A expectativa é que o nome seja anunciado ainda no mês de setembro, quando o Senado deve fazer um esforço para deliberar as propostas na Casa, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

Ao concluir as pautas econômicas, de interesse do governo, o próximo passo é o anúncio do nome de Galípolo deve ser indicado à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Ainda de acordo com o periódico, a aprovação do próximo presidente do BCno colegiado depende ainda do aval à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que amplia a autonomia da instituição financeira. A votação da matéria estava prevista para acontecer na última quarta-feira, contudo, foi adiada a pedido do líder do governo, Jaques Wagner (PT).