Campos Neto vai à Câmara explicar juros do Banco Central

Campos Neto participará de reunião - Foto: Raphael Ribeiro / BCB

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participará de uma reunião com as comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação da Câmara Federal, nesta terça-feira, 13, para explicar a política de juros da instituição.

Campos Neto comparecerá atendendo a um pedido dos deputados federais Félix Mendonça Júnior (PDT) e Mário Negromonte Júnior (PP), da bancada baiana na Câmara dos Deputados. Em julho deste ano, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC manteve a taxa básica dos juros em 10,5% ao ano.

Segundo Félix, apenas o sistema financeiro ganha vantagens com a atual taxa de juros que, de acordo com o parlamenar, é elevada e contribui com o enriquecimento dos banqueiros.

"Só quem ganha com essa taxa de juros elevada, na contramão do mundo inteiro, é o sistema financeiro. Isso contribui para elevar o custo do Brasil com a rolagem da dívida pública e enriquece os banqueiros, em detrimento do trabalhador e do empreendedor, que ficam sem acesso a crédito barato", disparou.