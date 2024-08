Marina Silva e Heloísa Helena evitam encontros em eventos

Marina e Heloísa romperam politicamente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Distantes desde a eleição presidencial de 2022, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e a ex-senadora Heloísa Helena, ambas fundadoras da Rede Sustentabilidade, estão evitando se encontrar nos eventos do partido. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, as duas não dividiram palanque em nenhuma das convenções da legenda ou de candidatos aliados. Um dos exemplos foi o lançamento da candidatura do petista Rogério Correia à prefeitura de Belo Horizonte, a ministra esteve presente, mas Heloísa não compareceu.

O contrário ocorreu na convenção que oficializou Tarcísio Motta (Psol) candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Heloísa Helena apareceu, mas a ministra do Meio Ambiente compareceu apenas por videoconferência.

Marina e Heloísa se distanciaram durante a corrida eleitoral de 2022, quando a primeira optou apoiar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno, na contramão da segunda, que apoiou publicamente Ciro Gomes.