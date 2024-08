VÍDEO: Silvio Santos aparece brincando com neto caçula em gravação

Silvio Santos, o neto Benjamin e a filha Rebeca Abravanel - Foto: (Foto: Reprodução | Redes Sociais

O jogador de futebol Alexandre Pato compartilhou no Instagram um vídeo inédito como homenagem ao seu sogro, Silvio Santos, que faleceu neste sábado, 17. Na publicação, o apresentador brinca junto com o neto Benjamin, enquanto Rebeca Abravanel assiste ao fundo.

No post, ele escreveu: "Oi, vovô Senor, sentiremos saudade de você. Eu, mamãe e papai te amaremos para sempre. Senor, você sempre estará em nossos corações. Você foi mais do que eu imaginava. A sua jornada na Terra chegou ao fim, mas a sua missão foi cumprida com honra, bondade e generosidade. É com muita dor que nos despedimos de você, com a esperança de um reencontro em um mundo de muito mais amor e serenidade. Tenho certeza que o céu te receberá de braços abertos. A saudade é eterna. O que nos conforta é saber que você está em um lugar de paz. Descanse nos braços de Deus."

Nos comentários, os fãs de Silvio Santos se emocionaram e expressaram sua gratidão pelo vídeo. "Que coisa linda. Silvio Santos jamais sairá da nossa memória", escreveu um seguidor. "Que momento lindo e cheio de amor", comentou outro.



Confira: