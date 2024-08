Causa da morte de Silvio Santos é divulgada

- Foto: Reprodução | Tv Globo

O apresentador e empresário Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, 17, aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, Silvio Santos faleceu devido a broncopneumonia às 4h50 da madrugada. A doença foi causada por complicações de uma infecção pelo vírus H1N1. A informação foi divulgada pela TV Globo.



Vale lembrar que, em julho deste ano, o apresentador Silvio Santos foi internado com H1N1, mas retornou para casa depois de receber alta. No entanto, ele voltou ao hospital e ficou internado por 17 dias antes de falecer.

Leia também:

>> Globo cobre morte de Silvio Santos enquanto SBT passa desenho; entenda

>> O legado de Silvio Santos: de quem é SBT e fortuna após sua morte

>> Lula lamenta morte de Silvio Santos: "Maior da TV brasileira"

>> Reveja cinco momentos 'inusitados' de Silvio Santos na TV

>> Qual time Silvio Santos torcia? Clubes prestam homenagem após a morte

Sobre Silvio Santos

O apresentador foi o maior comunicador da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981.

Em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar de H1N1. Teve alta dois dias depois. Em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para passar por exames de imagem.

Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos.