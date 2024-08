O legado de Silvio Santos: de quem é SBT e fortuna após sua morte

Na foto: Silvio Santos. Foto: Lourival Ribeiro / SBT - Foto: Picasa

Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos neste sábado (17), dedicou tempo ao planejamento sucessório de suas empresas e herança, avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Ele contou com a ajuda de consultorias especializadas para organizar o processo, que envolveu sua esposa, Íris Abravanel, e suas filhas Cintia, Silvia, Daniela, Patricia, Rebeca e Renata.

No entanto, os detalhes sobre o futuro dos diversos empreendimentos do Grupo Silvio Santos, incluindo Jequiti, o Hotel Jequitimar no Guarujá, a Liderança Capitalização, responsável pela TeleSena, o Baú da Felicidade e a Sisam, que atua no setor imobiliário, ainda não foram divulgados publicamente antes de sua morte.

Em 2017, a propriedade do SBT foi transferida para suas filhas Daniela — a terceira, como ele costumava chamá-la — e Renata — a sexta, que foi nomeada em 2020 para presidir o Grupo Silvio Santos. A transferência foi anunciada por Silvio Santos durante uma gravação do Troféu Imprensa, em abril daquele ano.

Essa mudança ocorreu após o então presidente Michel Temer, do MDB, ter publicado quatro decretos no Diário Oficial da União, dois meses antes, autorizando a "transferência indireta" e a "modificação do quadro diretivo" das concessões dos sinais de transmissão do canal em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Embora a documentação tenha formalizado a transferência de propriedade, Silvio Santos manteve o usufruto do SBT até sua morte, intervindo na programação sempre que considerava necessário.

SBT

Em 2017, a propriedade do SBT foi transferida para suas filhas Daniela — a terceira, como ele costumava chamá-la — e Renata — a sexta, que foi nomeada em 2020 para presidir o Grupo Silvio Santos. A transferência foi anunciada por Silvio Santos durante uma gravação do Troféu Imprensa, em abril daquele ano.

Essa mudança ocorreu após o então presidente Michel Temer, do MDB, ter publicado quatro decretos no Diário Oficial da União, dois meses antes, autorizando a "transferência indireta" e a "modificação do quadro diretivo" das concessões dos sinais de transmissão do canal em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Embora a documentação tenha formalizado a transferência de propriedade, Silvio Santos manteve o usufruto do SBT até sua morte, intervindo na programação sempre que considerava necessário.

As Filhas de Silvio Santos

Renata Santos, formada em Administração de Empresas pela Liberty University na Virgínia, preparou-se minuciosamente para assumir a gestão do grupo de seu pai. Desde a transferência da propriedade do SBT, ela tem desempenhado um papel fundamental na administração do conglomerado.

Por sua vez, Daniela Santos, antes de ser promovida à vice-presidência do SBT em 2023, ocupou o cargo de diretora artística do canal. Durante seu tempo na direção, ela criou e consolidou vários programas que se tornaram permanentes na grade de programação. No entanto, Daniela se afastou temporariamente devido à maternidade e, posteriormente, a divergências profissionais com seu pai, que frequentemente tinha a palavra final, mesmo em questões que envolviam os projetos de sua filha.

Além disso, entre 2011 e 2012, logo após a venda do Banco PanAmericano, Silvio Santos teria distribuído cerca de R$ 100 milhões para cada uma de suas seis filhas, como parte de sua estratégia de sucessão e gestão patrimonial.