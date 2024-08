Globo cobre morte de Silvio Santos enquanto SBT passa desenho; entenda

SBT transmite desenho durante confirmação da morte de Silvio Santos, dono da emissora - Foto: Reprodução / SBT

A TV Globo interrompeu a programação para fazer ampla cobertura da morte de Silvio Santos, anunciada na manhã deste sábado, 17. Mas repercute entre os telespectadores e internautas o fato de o SBT, emissora fundada por Sílvio, seguir exibindo desenhos animados na manhã deste sábado 17. Mas existe um motivo para isso.

Segundo o colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, o SBT não tinha um obituário antecipado de Silvio Santos pronto, como a maioria dos veículos, a pedido do apresentador. Silvio considerava que o material daria azar. Por isso, segundo fontes do SBT, a emissora não interrompeu a programação.

Na Globo, a jornalista Zileide Silva entrou ao vivo no 'É de Casa', para noticiar o caso e seguir com a cobertura, incluindo entrevista por telefone com Mara Maravilha, muito próxima a Silvio. A Record também entrou ao vivo para a cobertura.



Até a publicação deste texto, às 11h20, a emissora da família Abravanel ainda não havia noticiado a partida do seu fundador. O 'Sábado Animado' segue normalmente exibido.

No entanto, por meio de nota publicada nas redes sociais, o SBT se despediu da lenda da comunicação.