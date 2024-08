Boninho, Maisa e Portiolli: famosos dão último adeus à Silvio Santos

Silvio Santos 93 anos - Foto: Lourival Ribeiro | SBT | via FotosPublicas.com

Um dos maiores ícones da história da televisão brasileira, o apresentador e empresário Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, 17, aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 1º de agosto.

Por meio das redes sociais, celebridades e personalidades da mídia prestaram suas homenagens ao apresentador e dono do SBT. Confira agora:

Boninho fez uma publicação homenageando o apresentador

Maísa, que iniciou a trajetória com Silvio, fez um texto emocionte falado sobre a partida de Silvio



O ator Carlos Alberto Nobrega fala em saudade



O apresentador Celso Portiolli afirma que Silvio Santos é uma lenda

O cantor Thiaguinho afirma que Silvio Santos faz parte da história do Brasil

Sobre Silvio Santos

O apresentador foi o maior comunicador da televisão brasileira, em especial à frente do Programa Silvio Santos, que comandava desde 1963, e do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, que entrou no ar em 1981.

Em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar de H1N1. Teve alta dois dias depois. Em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para passar por exames de imagem.

Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos.