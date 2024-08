Reveja cinco momentos 'inusitados' de Silvio Santos na TV

- Foto: Lourival Ribeiro/SBT/Divulgação

Um dos principais ícones da televisão brasileira, Silvio Santos também já protagonizou diversos momentos 'inusitados' e inesquecíveis na TV. O Portal A TARDE selecionou alguns deles para homenagear um dos maiores apresentadores da história televisiva e que nos deixou na manhã deste sábado, 17.



Leia mais:

>> Morte de Silvio Santos: veja repercussão entre políticos e autoridades

>> Qual time Silvio Santos torcia? Clubes prestam homenagem após a morte

Reveja:

1. Em 30 de abril de 2012, Silvio Santos ficou sem as calças no palco. O fato aconteceu durante um quadro musical em seu programa.O apresentador interagia com as convidadas quando sua calça simplesmente escorregou e caiu. Ele ainda brincou com a plateia.

2. O dia em que Maisa puxou a peruca de Silvio Santos. O episódio aconteceu m 13 de abril de 2009. Na época, a pequena Maisa aproveitou enquanto o apresentador Santos conversava com outras crianças, puxou a sua peruca e gritou: “É peruca! Você usa peruca, Silvio Santos”.

3. A pequena Maisa e Silvio Santos protagonizaram outro momento inusitado durante seu programa dominical. Em 22 de novembro de 2010, Silvio Santos pergunta para Maisa qual é a diferença entre a mulher grávida, o poste e o bambu. Maisa fica na dúvida. O apresentador então explica. Mas, não satisfeita, ela pergunta “E o bambu?”.

4. Um dos memes mais famosos da TV este ano completa 24 anos. Quem não lembra do fã mirim do Raça Negra que chorou após cantar durante o programa do Silvio?

5. Silvio Santos brinca com o decote de uma “colega de trabalho”. Isso aconteceu em 15 de julho de 2013. Silvio Santos recebeu em seu programa uma “colega de trabalho” que usava um vestido que chamou sua atenção. Ao vê-la, ele perguntou: “esse buraco é para entrar vento?”. Depois, brincou com as argolas do decote da moça. “Bonita essa fivela, não?”, disse.