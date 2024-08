Silvio Santos tem suposto testamento divulgado: saiba valor da herança

Silvio Santos - Foto: Reprodução | SBT

Aos 93 anos, Silvio Santos morreu neste sábado, 17, após dias internado no hospital Albert Einstein, na capital paulista. O comunicador era um dos homens mais ricos do Brasil, com patrimônio de R$ 1,6 bilhão, segundo o ranking da Forbes 2023.

O dono do SBT planejou dividir sua herança com filhas e esposa já antes da morte para evitar qualquer desentendimento após a sua partida.

Segundo informações da RecordTV, a partilha de bens prevê que cada uma das seis filhas de Silvio Santos irá receber R$ 100 milhões, além de outros bens e imóveis. A esposa, Íris Abravanel, também foi contemplada.

Silvio Santos foi afastado das gravações do SBT desde setembro de 2022, e suas filhas foram tocando a emissora: Patrícia Abravanel assumiu o lugar do pai no comando do “Programa Silvio Santos”, enquanto Daniela Beyruti é vice-presidente da emissora.