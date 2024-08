Quem vai assumir o SBT? Conheça filhas e netos de Silvio Santos

Silvio ao lado das filhas - Foto: Reprodução

Silvio Santos, que morreu aos 93 anos neste sábado (17), tinha uma volumosa família. Filho mais velho da imigrante turca Rebecca Caro e do empresário grego Alberto Abravanel, ambos judeus que vieram para o Brasil em 1924, o apresentador nasceu no Rio de Janeiro, em dezembro de 1930.

Registrado como Senor Abravanel, ele cresceu sendo chamado de Silvio pela mãe. Ele teve cinco irmãos: Beatriz Abravanel, Leon Abravanel, Perla Abravanel, Sara Benvinda Abravanel e Henrique Abravanel.

Quem são as seis filhas de Silvio Santos

Com Maria Aparecida Vieira, sua primeira esposa, vieram as duas primeiras filhas: Cintia Abravanel, nascida em dezembro de 1962, e Silvia Abravanel, nascida em abril de 1971 e adotada pelo casal com poucos dias de vida.

Da união com Iris Abravanel, Silvio teve mais quatro filhas: Daniela Beyruti (nascida em 1976), Patrícia Abravanel (nascida em 1977), Rebeca (nascida em 1980) e Renata (nascida em 1985).

Em 1988, quando já tinha as seis filhas, ele conversou com os jornalistas sobre a família.

"Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, quando eu me lembro que eu dizia ser solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para parecer um galã. Quando eu falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz, diante da minha imaturidade… Hoje, eu vejo as besteiras que eu fiz", disse.

Maria Aparecida morreu em 1977, em decorrência de complicações após um câncer de estômago.

Quem são os 14 netos e 4 bisnetos

A numerosa família de Silvio soma ainda 14 netos: Ligia, Tiago Abravanel e Vivian (filhos de Cíntia); Luana e Amanda (filhas de Silvia); Gabriel, Manuela e Lucas (filhos de Daniela); Pedro, Jane e Senor (filhos de Patricia); Nina e André (filhos de Renata), e o caçula Benjamin (filho de Rebeca).

O apresentador também tem quatro bisnetos. Miguel e Davi (filhos de Ligia), e Matheus e Luisa (filhos de Vivian Abravanel).

Quem vai assumir o SBT após a morte de Silvio Santos?

A vice-presidente do SBT e CEO Daniela Beyruti já está à frente da emissora desde 2023. Filha de 48 anos do apresentador, ela foi designada pelo próprio para comandar o SBT.

Diretora de arte e empresária, formada em comunicação social pela Liberty University, nos Estados Unidos, Daniela tem a missão de pôr a emissora paulista nos eixos e voltar a incomodar a concorrência – algo que não tem acontecido nos últimos tempos. Sem renovação de seu quadro principal, os programas garantem apenas a segunda colocação.

Antes de se tornar vice-presidente, Daniela esteve envolvida em outras operações da emissora, como diretora executiva entre 2008 e 2010 e diretora artística de 2010 a 2015.