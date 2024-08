Influencer diz ser neta de Silvio Santos após morte do apresentador

Ela chegou a incluir o sobrenome Abravanel - Foto: Reprodução

A influencer Sarah Vitória, que tem 734 mil seguidores, fingiu ser neta do apresentador Silvio Santos para postar uma montagem do rosto dos dois após a morte do comunicador.

"Descanse em paz Vô, hoje o céu recebe uma estrela muito especial! Pra sempre será minha inspiração", diz a legenda da publicação feita neste sábado, 10.

Na descrição do perfil ela também garante ser neta de Senor Abravanel.

Em publicações passadas, ela também repete a 'piada'. Há vídeos dela trabalhando como camelô, dizendo que aprendeu o ofício com o avô. Silvio começou a carreira vendendo produtos na rua.